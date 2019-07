Actualidade

O festival Laurus Nobilis volta a levar várias expressões do metal a Vila Nova de Famalicão, arrancando hoje para quatro dias com destaque para Samael, Entombed AD ou Hypocrisy, entre outros.

O evento arranca hoje com um primeiro dia de entrada gratuita, com os alemães Contradiction como 'nome grande' da jornada, além de Lyfordeath, Humanart, Soldier e Wako, no plano dos dois palcos.

Na sexta-feira, as atuações de Second Lash, Wrath Sins e Hochiminh também são de entrada livre, antes de arrancar o programa principal, com os portugueses Miss Lava e Peste e Sida a antecederem os italianos Fleshgod Apocalipse e os Entombed AD.