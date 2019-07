Actualidade

Todos os distritos de Portugal continental, com exceção dos do litoral norte, e os arquipélagos dos Açores e da Madeira apresentam hoje um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV).

Os distritos que escapam ao risco muito elevado são os de Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro, onde há, contudo, um risco elevado na exposição ao sol, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para sexta-feira, a estimativa é que o risco suba para extremo nos distritos de Castelo Branco, Guarda e Castelo Branco e que desagrave para baixo no grupo ocidental dos Açores.