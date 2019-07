Eleições

O presidente do PSD anunciou hoje que os candidatos a deputados do PSD vão assinar um compromisso de que suspendem funções se foram condenados em primeira instância, e revelou que deverá ser 'número dois' pelo Porto.

Em entrevista à rádio do jornal online Observador, Rui Rio recusou confirmar ou desmentir se 'vetou' diretamente o nome do ex-líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, para as listas do PSD, escusando-se a comentar casos concretos.

Com o mesmo argumento, recusou dizer se deputadas do PSD recentemente constituídas arguidas - Emília Cerqueira e Maria das Mercês Borges - poderiam ser ou não incluídas nas listas, mas anunciou que todos os candidatos vão ter de assinar um compromisso.