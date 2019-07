Actualidade

O filme português "Cães que ladram aos pássaros", de Leonor Teles, vai estar em competição no 76.º Festival de Cinema de Veneza, que decorre de 28 de agosto a 07 de setembro em Itália, foi hoje anunciado.

O filme integra a secção competitiva Orizzonti, sub-secção de curtas-metragens , de acordo com a produtora Uma Pedra no Sapato num comunicado hoje divulgado.

O nome de Leonor Teles, de 27 anos, sobressaiu no cinema português em 2016, quando venceu o Urso de Ouro, o prémio máximo do festival de Berlim, com "Balada de um batráquio".