O festival Bons Sons, que decorrerá na aldeia de Cem Soldos, Tomar, de 08 a 11 de agosto, assinala a 10.ª edição com o lançamento de um livro que retrata o evento e os artistas que nele participaram.

"Bons Sons x10: uma aldeia em manifesto" é o título do livro que "celebra os 13 anos e as 10 edições que o Bons Sons completa este ano, e que revela muitas histórias da vida do festival", divulgou hoje a organização, o Sport Clube Operário de Cem Soldos (SCOCS).

Produzido em parceria com as Edições Escafandro, o livro faz o percurso do festival de música portuguesa, que se realiza desde 2006 na aldeia de Cem Soldos, no concelho de Tomar, no distrito de Santarém, atraindo milhares de festivaleiros.