Eleições

A Comissão Política Nacional do PSD avocou hoje a elaboração da lista de candidatos a deputados pelo círculo de Setúbal, disse à Lusa o presidente desta distrital, que acusa a direção de promover "a divisão e a intriga".

"A Comissão Política Nacional decidiu, de forma unilateral, avocar o processo de elaboração das listas em Setúbal entregando essa responsabilidade ao dr. Fernando Negrão [número dois] e ao cabeça de lista do distrito [Nuno Carvalho]", afirmou Bruno Vitorino.

O líder do PSD/Setúbal classificou esta decisão como "surpreendente" e considerou que "não respeita nem as estruturas do partido nem os seus estatutos", dizendo não se recordar de nada semelhante nos últimos anos no partido.