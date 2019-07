Actualidade

Mais de metade do efetivo da PSP ultrapassa os 40 anos de idade, segundo o balanço social de 2018 daquela polícia, que aponta também para uma ligeira diminuição dos seus elementos, totalizando 20.769.

"É no escalão etário dos 40-44 anos que existe uma maior incidência de efetivos, com 19,58% do total global do efetivo, sendo seguido pelos escalões etários dos 50-54 anos, com 18,14%, e 45-49 anos com 16,87%", refere o balanço social de 2018, publicado hoje na página da internet da Polícia de Segurança Pública.

Segundo aquele documento, os grupos etários dos 40 aos 54 anos representam, no seu conjunto, 54,6% do total dos recursos humanos da PSP.