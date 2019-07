Síria

Pelos menos 33 crianças morreram em Idlib nas últimas quatro semanas, número que já é superior ao das crianças que morreram na mesma região em 2018, que é de 31, alertou hoje a organização Save The Children.

A Save The Children e a Red Hurras disseram que, após o regime de Bachar Al Asad iniciar uma ofensiva declarada na zona, morreram pelo menos 400 pessoas, das quais 90 eram crianças, citando os dados das Nações Unidas.

A porta-voz da Save The Children no Médio Oriente e na Europa Oriental, Joelle Bassoul, indicou à agência noticiosa EFE que a informação sobre a morte das 33 crianças desde 24 de junho pode ser "conservadora", mas os casos foram verificados "um a um" pela Red Hurras, parceira da Save The Children.