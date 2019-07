Actualidade

O investimento no mercado imobiliário nacional aumentou 25% no primeiro semestre deste ano, atingindo perto de 1.050 milhões de euros, de acordo com dados divulgados hoje pela consultora Savills.

Em comunicado, a empresa revelou que "o setor da hotelaria foi o mais ativo, contribuindo para 38% do volume de investimento total, traduzindo-se em seis transações, envolvendo um total de 396 milhões de euros".

A Savills contabilizou, neste segmento, a venda do Portfolio Minor, incluindo os hotéis Avani Av. Liberdade, Tivoli Av. Liberdade e Tivoli Oriente, por 312 milhões de euros, aos norte-americanos da Invesco.