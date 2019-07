Actualidade

O Prémio Literário João da Silva Correia, instituído pelo Município de São João da Madeira com caráter anual e nacional, foi este ano atribuído a "Manhãs do Mundo", do engenheiro, poeta e ficcionista Nuno Figueiredo, anunciou hoje a autarquia.

Inspirado no escritor local João da Silva Correia (1896- 1973), autor e jornalista que no romance "Unhas Negras" retratou a vida dos operários da indústria chapeleira, o prémio foi criado em 2006, teve periodicidade irregular ao longo dos anos e, em 2019, passou de local a nacional, alargando também o seu âmbito geográfico a todo o território português.

O júri da presente edição foi constituído pelo ex-ministro da Cultura, escritor, poeta e ficcionista Luís Filipe Castro Mendes, assim como pelo poeta José Fanha e pelo editor António Baptista Lopes, que, em conjunto, apreciaram mais de 40 obras, este ano focadas no género Poesia.