O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, sublinhou hoje a determinação da entidade monetária para agir caso a inflação permaneça baixa.

Após uma reunião de política monetária realizada hoje em Frankfurt, Draghi disse, em conferência de imprensa, que o abrandamento do crescimento global e a debilidade no comércio internacional afetam as perspetivas da economia na zona euro, apesar de melhorias no emprego e nos salários.

Nesta reunião, o BCE decidiu manter as suas taxas de juro nos níveis atuais e afirmou que pretende que continuem a este nível ou "mais baixas" durante um período alargado, abrindo caminho a uma possível descida.