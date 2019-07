Tour

O francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) manteve hoje a liderança da Volta a França em bicicleta, após a 18.ª etapa, a primeira de alta montanha nos Alpes, vencida pelo colombiano Nairo Quintana (Movistar).

Numa etapa com duas contagens de montanha de categoria especial, a última a menos de 20 quilómetros da meta, Quintana gastou 5:34.15 horas para completar os 208 quilómetros entre Embrun e Valloire, menos 1.35 minutos do que o francês Romain Bardet (AG2R La Mondiale) e 2.28 do que o cazaque Alexey Lutsenko (Astana).

Na geral, Alaphilippe manteve a liderança, agora com 1.30 minutos de avanço sobre o colombiano Egan Bernal (INEOS), que subiu dois lugares, e 1.35 sobre o britânico Geraint Thomas (INEOS).