Arte urbana, concertos, ilustração e oficinas são algumas das propostas do festival Fazunchar, que vai realizar-se de 24 de agosto a 01 de setembro, em Figueiró dos Vinhos, tendo como inspiração o pintor José Malhoa.

Pelas ruas de Figueiró dos Vinhos, no distrito de Leiria, vão ser criados murais que têm como fonte de inspiração o pintor naturalista José Malhoa e seus contemporâneos, que transformaram aquela vila num "ponto nevrálgico" da arte portuguesa entre o final do século XIX e o início do século XX, contou à agência Lusa a curadora do festival, Lara Seixo Rodrigues, da Mistaker Maker.

O Fazunchar (o nome vem do dialeto dos comerciantes de têxteis locais, e quer dizer "fazer") vai contar com a participação do artista marroquino Mohamed L'Ghacham, que tem "um trabalho muito naturalista", do espanhol Julio Anaya Cabanding, desafiado a reproduzir obras de José Malhoa em tamanho real nas paredes da vila, dos portugueses Aheneah, que trabalham o bordado em ponto cruz, e dos Halfstudio, dupla especializada no 'lettering'.