Óbito/Helena Matos

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, lamentou hoje a morte da pianista Helena Matos, na terça-feira aos cem anos, que foi também "empenhada divulgadora e criadora de obras dos maiores compositores portugueses do seu tempo".

"A ministra da Cultura lamenta a morte da pianista Maria Helena Leite de Matos da Silva (1919-2019), celebrando cem anos inteiramente mergulhados na Música", lê-se num comunicado hoje divulgado pelo Ministério da Cultura.

Distinguida com a Medalha de Mérito Cultural do Ministério da Cultura, em 2017, Helena Matos destacou-se em concerto, no país e no estrangeiro, tendo atuado com diferentes gerações de grandes intérpretes, como os violinistas Jack Glattzer, Christa Rupper e Leonor Prado, entre outros músicos.