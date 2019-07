Actualidade

Os lucros dos CTT aumentaram 21% para nove milhões de euros, no primeiro semestre deste ano, sobretudo graças a um menor impacto dos custos com indemnizações por rescisão de contrato de trabalho e outros custos de reestruturação.

De acordo com um comunicado enviado hoje pelo grupo à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os rendimentos operacionais da empresa mantiveram-se estáveis, atingindo os 355 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano.

De acordo com a empresa, a queda da atividade do segmento correio e outros (4,3%) foi compensada pelo desempenho do Banco CTT (mais 49,7%) e dos serviços financeiros (mais 24,1%).