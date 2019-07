OE2019

O Estado arrecadou mais 1.420,7 milhões de euros em impostos no primeiro semestre deste ano face ao mesmo período de 2018, num total de 20.118,5 milhões de euros, indica a síntese de execução orçamental divulgada hoje.

"No primeiro semestre de 2019, a receita fiscal líquida do subsector Estado registou um aumento de 1.420,7 milhões de euros face ao período homólogo" refere a informação divulgada pela Direção Geral do Orçamento (DGO), precisando que esta subida é maioritariamente explicada pela evolução da receita do IVA, beneficiando também de "forte influência do desempenho das receitas de ISP, IRS, IT e IRC".

Em termos acumulados, entre janeiro e junho, o Estado arrecadou 20.118,5 milhões de euros de receita fiscal, o que representa um aumento homólogo de 7,6%.