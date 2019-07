Braga vai ser o "epicentro" das media arts com o Index

A cidade de Braga vai ser o "epicentro" das 'media arts' com uma série de eventos, desde música, a exposições, mesas redondas e arte ambulante, com destaque para a primeira edição do "Index: Reflexão e Ensaio", sobre aquela temática.

A decorrer entre 23 e 27 de outubro, o "Index", hoje apresentado, pretende, "nesta edição, em particular, que se explique o que são as 'media arts' a diferentes níveis", explicou o diretor artístico, Luís Fernandes.

Braga foi nomeada Cidade Criativa da UNESCO em 2017, vindo o "Index" "cumprir um dos compromissos" assumidos na candidatura.