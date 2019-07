Actualidade

O Governo português transmitiu hoje as "mais sinceras condolências" à família do Presidente da Tunísia, Béji Caïd Essebsi, e ao povo tunisino, numa nota enviada à comunicação social pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

O Presidente da Tunísia morreu hoje aos 92 anos, após ter sido hospitalizado nos cuidados intensivos algumas horas antes.

"Neste momento de pesar e de luto e também de solidariedade para com todo o Povo tunisino, Portugal acredita, com confiança e dinamismo, que a cooperação e amizade com a Tunísia continuarão a ser aprofundados nos anos vindouros", lê-se no comunicado do MNE português.