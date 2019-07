Actualidade

A Corticeira Amorim, através da sua subsidiária Amorim e Irmãos, adquiriu 50% da empresa checa Vinolok por 10,99 milhões de euros, de acordo com um comunicado enviado hoje ao mercado.

De acordo com o comunicado enviado pela Amorim à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Corticeira Amorim "celebrou um acordo para a aquisição de 50% da sociedade Vinolok, a.s., sedeada em Jablonec nad Nisou, República Checa".

Segundo o comunicado, os 50% do capital social da Vinolok foram adquiridos, "pelo montante de 10,988 milhões de euros, ao Grupo Preciosa que manterá a detenção dos remanescentes 50%, garantindo-se uma gestão partilhada da empresa adquirida".