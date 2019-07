Actualidade

A música Takahara Suiko, líder da banda da Malásia The Venopian Solitude, que atuou no Festival Músicas do Mundo, em Sines, na terça-feira, assegura que música e véu islâmico não são incompatíveis.

"Podemos fazer música e, ao mesmo tempo, usar o hijab [véu islâmico]. As duas coisas não entram em colisão. A música é uma forma de expressão, o que se veste é outra coisa", distingue, em entrevista à agência Lusa.

Aliás, "é bastante comum na Malásia fazer-se música usando o hijab", assinala, apontando o caso de Yuna, artista pop malaia, baseada nos Estados Unidos.