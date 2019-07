Actualidade

A EDP registou, no primeiro semestre, 405 milhões de euros de lucro, mais 7% do que em igual período do ano anterior, foi hoje comunicado ao mercado.

De acordo com a informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o resultado antes de impostos, juros, amortizações e depreciações (EBITDA) da elétrica totalizou 1.908 milhões de euros, o equivalente a uma subida homóloga de 11%, "com uma contribuição positiva de todos os segmentos".

Por sua vez, entre janeiro e junho, o investimento operacional consolidado ascendeu a 825 milhões de euros, progredindo 13% face a igual período de 2018.