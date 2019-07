Direitos Humanos

O comité de Direitos Humanos das Nações Unidas (OHCHR) manifestou hoje, em Genebra, preocupações com a permanência da "corrupção generalizada" na Guiné Equatorial, recomendando a intensificação dos esforços no combate a fenómenos como o branqueamento de capitais.

O comité registou a adoção de medidas de luta contra a corrupção, incluindo a ratificação da convenção das Nações Unidas sobre o assunto, a criação do Tribunal de Contas e do Comité Nacional de Coordenação das políticas de luta contra o branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo.

No entanto, a ONU manifestou preocupação com informações segundo as quais "a corrupção no Estado continua generalizada, em particular entre os altos cargos do Governo" e que "as medidas preventivas são insuficientes".