Os lucros da Jerónimo Martins (JM) aumentaram 0,7% no primeiro semestre deste ano, face ao período homólogo, atingindo 181 milhões de euros, apesar "do impacto de oito dias adicionais de encerramento" na Polónia, segundo um comunicado hoje divulgado.

Nesta nota, enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a dona do Pingo Doce dá conta que, "nos primeiros seis meses do ano, as vendas líquidas do grupo aumentaram 5,7% para 8,9 mil milhões de euros" e o EBITDA fixou-se em 471 milhões de euros, um crescimento de 5,6% face ao período homólogo.

O grupo refere que a polaca Biedronka registou vendas de 6,1 mil milhões de euros, "tendo crescido 7,0% em moeda local (+5,2% em euros) e a quota de mercado foi reforçada".