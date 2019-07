OE2019

A receita do Imposto Municipal sobre os Imóveis totalizou 700,9 milhões de euros no final do primeiro semestre, evidenciando uma quebra de sete milhões em termos homólogos, o que é explicado pelas novas regras de pagamento deste imposto.

A síntese de execução orçamental de junho divulgada hoje pela Direção Geral do Orçamento (DGO) mostra que a receita do IMI registou no final de junho uma descida de 1% por comparação com o valor observado no final do primeiro semestre do ano passado, apresentando um contributo negativo de 0,5 pontos percentuais para as receitas fiscais da administração local.

A DGO sublinha, porém, que os municípios recebem o IMI, por via da Autoridade Tributária e Aduaneira, com um mês de desfasamento, e lembra que o Imposto Municipal observou este ano várias alterações relativamente à forma de pagamento.