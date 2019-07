Actualidade

(CORREÇÃO)Lisboa, 25 jul 2019 (Lusa) - A REN - Redes Energéticas Nacionais registou 51,1 milhões de euros de lucro no primeiro semestre, menos 3,3% em comparação com igual período do ano passado, penalizado pela Contribuição Extraordinária para o Setor Energético, foi hoje comunicado.

"A REN - Redes Energéticas Nacionais, concluiu o primeiro semestre de 2019 com um resultado líquido de 51,1 milhões de euros, um recuo de 3,3% face ao período homólogo, penalizado pela Contribuição Extraordinária para o Setor Energético, que ascendeu a 24,4 milhões de euros, elevando a taxa efetiva de imposto para 38,8%", anunciou, em comunicado, a empresa liderada por Rodrigo costa.

Entre janeiro e junho, o resultado antes de impostos, juros, amortizações e depreciações (EBITDA) totalizou 247,4 milhões de euros, o equivalente a uma queda homóloga de 2%, explicada "sobretudo pela diminuição da remuneração dos ativos (de 5,2% para 5,0% na taxa base da eletricidade e de 5,5% para 5,4 no transporte de gás natural)".