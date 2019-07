Actualidade

O presidente executivo da EDP, António Mexia, considerou hoje que os resultados do negócio internacional da elétrica foram "muito positivos", e permitiram mitigar o prejuízo acumulado no negócio em Portugal.

"Os resultados do negócio internacional da EDP foram muito positivos, o que permitiu mitigar o prejuízo acumulado, no último ano e meio, no negócio convencional em Portugal", disse António Mexia, numa nota enviada à agência Lusa.

De acordo com o presidente executivo da EDP, estes resultados em Portugal "decorrem de um contexto regulatório e fiscal adverso e de um primeiro semestre extremamente seco".