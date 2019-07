Actualidade

O Ministério Público deduziu acusação pelo crime de peculato contra um antigo diretor do Mosteiro de Alcobaça, acusado de se ter apropriado de uma réplica da uma escultura do túmulo de D. Pedro, o que Rui Rasquilho nega.

O Ministério Público (MP) divulgou hoje, na sua página na internet, que o antigo diretor do Mosteiro de Alcobaça, Rui Rasquilho, está acusado de, entre o dia 28 de junho de 2005 e 31 de julho de 2008, se ter "aproveitado da função" que exercia e de "se se ter apoderado de uma peça de escultura que reproduz a 'roda da vida'".

A peça, da autoria do escultor António Augusto da Costa Motta, denominada "rosácea do túmulo de D. Pedro", é uma réplica em gesso da escultura original que se encontra no túmulo exposto no Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça.