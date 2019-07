Actualidade

O concurso público internacional para a construção do novo Hospital Central do Alentejo, em Évora, vai ser lançado até ao final de setembro, previu hoje o presidente da Administração Regional de Saúde (ARS), José Robalo.

"Gostaríamos fosse antes, mas até setembro iremos ter o concurso público lançado", afirmou à agência Lusa o responsável, após a decisão do Governo de autorizar a realização de despesa para a concretização do projeto, que deverá ficar concluído até ao final de 2023.

Segundo o comunicado do Conselho de Ministros, foi autorizada a realização de despesa para a celebração do contrato da empreitada da obra pública da construção do novo Hospital Central do Alentejo, pela ARS do Alentejo.