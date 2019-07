Actualidade

A Super Bock Bebidas rejeita a condenação da Autoridade da Concorrência (AdC) e vai recorrer da coima de mais de 24 milhões de euros ao grupo por "fixação de preços mínimos".

Em reação a uma nota da Concorrência, o grupo cervejeiro garantiu que "rejeita veementemente a decisão de condenação divulgada, hoje, pela AdC e irá exercer o seu direito de defesa recorrendo, de imediato, dessa decisão junto das instâncias judiciais competentes".

No mesmo comunicado, a empresa diz ter ficado "estupefacta com o facto de ter sido proferida a decisão final, quando na presente data se está ainda a aguardar no processo que o Tribunal se pronuncie sobre diversas ilegalidades que a SBB [Super Bock Bebidas] entende terem sido praticadas".