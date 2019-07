Actualidade

O secretário-geral da CGTP-IN, Arménio Carlos, disse hoje em Belém que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tem a "oportunidade" de garantir o cumprimento da Constituição no que respeita à legislação laboral recentemente aprovada.

"O senhor Presidente tem aqui uma oportunidade de exercer as suas funções enquanto mais alto magistrado da nação no que respeita à garantia do cumprimento e da concretização da Constituição", disse Arménio Carlos aos jornalistas à saída de uma reunião com Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, sobre as alterações ao Código do Trabalho aprovadas no parlamento na semana passada.

Arménio Carlos disse que "acima de tudo o senhor Presidente ouviu, partilhou as preocupações relativamente às questões que se relacionam com eventuais empobrecimentos dos trabalhadores e das jovens gerações, e também referiu e reconheceu que o trabalho é o elemento central para se combater a pobreza e, já agora, para combater as desigualdades".