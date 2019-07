Actualidade

A ministra da Cultura revelou hoje que o Organismo de Produção Artística (Opart) terá um reforço financeiro de 606 mil euros para refundar a programação artística das estruturas que tutela.

Graça Fonseca falava em Lisboa na apresentação da próxima temporada (2019/2020) do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC), que é tutelado pelo Opart, numa sessão em que esteve também o novo presidente do conselho de administração do organismo, André Moz Caldas, que tomou posse no passado dia 05.

"É preciso arrumar organicamente esta casa e é preciso fazer alguma refundação artística. É preciso voltar a ter projeto artístico, a ter programação para famílias, ir para fora de Lisboa, é preciso voltar a ganhar mais públicos", enumerou Graça Fonseca, no final da apresentação, à agência Lusa.