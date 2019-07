LE

O Vitória de Guimarães venceu hoje por 1-0 no reduto dos luxemburgueses do Jeunesse Esch, graças a um golo nos descontos, em encontro da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa em futebol.

No Estádio Josy Barthel, o ganês Joseph Amoah entrou para a história dos vimaranenses, aos 90+3 minutos, ao selar o segundo triunfo fora da história do clube nas taças europeias, em 37 jogos, quase 14 anos depois do 1-0 ao Wisla Cracóvia.

O encontro da segunda mão está marcado para o D. Afonso Henriques, em 01 de agosto, pelas 20:00, sendo que o vencedor deverá medir forças na terceira pré-eliminatória com o Ventspils, que hoje goleou na Leónia os malteses do Gzira United por 4-0.