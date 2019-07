Actualidade

A seleção portuguesa de andebol de sub-21 atingiu hoje as meias-finais do mundial do escalão pela segunda vez, 24 anos depois, ao vencer a Eslovénia nos quartos de final, por 26-25, em Pontevedra, Espanha.

Depois de ter feito história nos 'oitavos', ao surpreender a poderosa seleção alemã, campeã do Mundo da categoria em 2009 e 2011, os atletas de Nuno Santos até foram para o intervalo em desvantagem (13-14), mas impuseram-se nos segundos 30 minutos para superam um adversário, que já por duas vezes foi terceiro classificado na competição, em 2003 e 2009.

Apesar de ter ficado pelo caminho, o eslovaco Gregor Ocvirk foi o melhor marcador do encontro, com 13 golos em 17 tentativas.