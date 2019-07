Actualidade

Mais encenações de óperas, uma maior participação de artistas portugueses e programação para famílias são alguns dos destaques da próxima temporada lírica e sinfónica do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC), em Lisboa, hoje anunciada.

A temporada do teatro nacional de 2019/2020 foi estruturada pelo diretor artístico, o britânico Patrick Dickie, que termina funções em agosto, e apresentará sete óperas, duas das quais em nova produção, e uma programação sinfónica que passará pela obra de Mahler, de Joly Braga Santos, de Eurico Carrapatoso e, em estreia mundial, de Ana Seara.

A temporada lírica terá início em 10 de outubro com a ópera italiana "La forza del destino", de Verdi, idealizada num "ambiente bélico" com encenação de David Pountney, direção musical de Antonio Pirolli, com o Coro do TNSC e a Orquestra Sinfónica Portuguesa.