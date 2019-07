Venezuela

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu aos militares colombianos que não acatem ordens para conspirar contra a paz na Venezuela e que se unam contra a instalação de bases militares norte-americanas na Colômbia.

"Salvem a Colômbia do desastre da oligarquia. Militares da Colômbia que me estão a ouvir, juntemos numa só força militar todo o espírito da pátria grande, para unir em paz o nosso povo e rejeitar as bases militares 'gringas' na Colômbia", disse.

Nicolás Maduro falava no Panteão Nacional, durante o ato de comemoração do Bicentenário da Batalha do Pantano de Vargas.