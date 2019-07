Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros brasileiro, Ernesto Araújo, disse na quinta-feira que a aliança com a China é "essencial" para o desenvolvimento do Brasil, após reunir com o homólogo chinês, Wang Yi, em Brasília.

"A intenção do Brasil é tornar-se cada vez mais um país com capacidade tecnológica e industrial avançada e para isso a aliança com a China é essencial", disse Araújo aos jornalistas, no Palácio do Itamaraty.

Wang Yi, que é também Conselheiro de Estado da China, está a visitar o Brasil por ocasião da cimeira dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos países do grupo BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), que decorre hoje, no Rio de Janeiro.