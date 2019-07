Actualidade

As receitas de serviços, principal indicador de negócio, da Vodafone Portugal subiram 3,2% para 238,3 milhões de euros no trimestre findo em junho de 2019, o primeiro do ano fiscal de 2019/2020, anunciou hoje a empresa.

Já as receitas totais, que contabilizaram 261,4 milhões de euros, aumentaram 3,3% face ao ano anterior, segundo um comunicado divulgado pela empresa de telecomunicações.

A Vodafone Portugal aponta os serviços Fixo e Pay TV como os que mais contribuem para estes resultados.