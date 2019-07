Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai representar o Estado português nas cerimónias fúnebres do seu homólogo tunisino, Béji Caïd Essebsi, que decorrem no sábado, em Tunes, anunciou hoje a Presidência da República.

O chefe de Estado da Tunísia morreu na quinta-feira aos 92 anos, após ter sido hospitalizado nos cuidados intensivos algumas horas antes.

De acordo com a nota publicada no portal da Presidência da República, o Presidente tunisino, Béji Caïd Essebsi, eleito democraticamente para a chefia do seu país, "foi um amigo de Portugal, que contribuiu ativamente para o melhor entendimento entre as duas margens do Mediterrâneo".