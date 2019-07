Actualidade

O BPI contribuiu com 147 milhões de euros para o grupo CaixaBank que hoje apresentou os resultados do primeiro semestre com lucros de 622 milhões de euros, menos 52,1% em relação ao mesmo período de 2018.

"Queria sublinhar que o BPI está a ir pelo caminho correto e continua a contribuir para o nosso crescimento e para os nossos resultados", disse o presidente executivo do CaixaBank, Gonzalo Gortázar, aos jornalistas na conferência de imprensa em que apresentou os resultados do grupo bancário, em Valência, Espanha.

A filial portuguesa do grupo transferiu 147 milhões de euros para a empresa-mãe: 98 milhões do negócio financeiro em Portugal e o restante das participações do BPI em Angola (BFA) e Moçambique (BCI), o que inclui os dividendos de 46 milhões do BFA.