Incêndios

A Turismo do Centro revelou hoje que nenhuma unidade turística foi atingida pelos incêndios que começaram no fim de semana e assegurou que os visitantes podem "desfrutar com segurança e conforto" os tesouros turísticos e culturais do Centro do país.

"Desta vez as chamas pouparam os nossos empreendimentos e está tudo a funcionar com normalidade", disse à agência Lusa o presidente da Turismo do Centro, Pedro Machado, que revelou que a Entidade Regional tem sido contactada por operadores turísticos internacionais que querem avaliar "o grau de segurança" que a região oferece aos visitantes.

Pedro Machado reconheceu que houve algumas desistências nas reservas de estabelecimentos hoteleiros situados no perímetro dos incêndios do fim de semana, que atingiram sobretudo os concelhos de Mação, Sertã e Vila do Rei, mas garantiu que a tendência será de recuperação.