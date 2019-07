Actualidade

O Conselho Executivo de Macau apresentou hoje uma proposta de lei de criação da sociedade gestora do Fundo para o Desenvolvimento e Investimento, para aumentar a retribuição, a longo prazo, dos recursos financeiros públicos.

A proposta de lei "Alteração ao Orçamento de 2019" prevê também um capital social de 60 mil milhões de patacas (6,7 mil milhões de euros), para constituição da sociedade gestora, através da mobilização de verbas da reserva financeira da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), de acordo com um comunicado do Conselho Executivo.

"O capital social acima referido, para além dos 59,88 mil milhões de patacas subscritas pela RAEM, é subscrito, individualmente, no valor de 60 milhões de patacas, pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau [IPIM] e pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, sendo estes tidos como sócios da sociedade", acrescentou.