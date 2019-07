Actualidade

Um grupo de onze pessoas foi detido e outras três pessoas constituídas arguidas por suspeita da autoria de vários assaltos em aldeias isoladas do distrito de Bragança e tráfico de droga, informou hoje a GNR.

As detenções ocorreram hoje no âmbito de uma operação policial desencadeada por um processo de crimes de furto qualificado, dano qualificado, recetação e tráfico de estupefacientes, de acordo com as Relações Públicas do Comando Distrital de Bragança da GNR.

Os onze detidos fazem parte de um grupo de 14 suspeitos, com idades entre os 28 e os 55 anos, "caracterizado pela forma organizada da sua atuação, o evidente cuidado na prossecução da atividade criminosa, e o planeamento das suas ações".