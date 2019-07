Actualidade

O Montepio chegou a acordo para a venda de uma carteira de crédito malparado no valor de 321 milhões de euros à empresa Panorama Jubilante, de acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A. informa que no dia 12 de julho de 2019, e após um processo de venda competitivo, foi celebrada uma escritura pública de venda de uma carteira de créditos não produtivos ('non-performing loans'), sob a forma de venda direta, à empresa Panorama Jubilante S.A", lê-se no comunicado, que não indica o valor concreto da venda.

O Montepio adianta ainda que a firma que comprou a carteira é uma "sociedade validamente constituída e regida pelas leis portuguesas, com sede em Portugal".