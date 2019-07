Natação/Mundiais

O norte-americano Caeleb Dressel e a compatriota Regan Smith estabeleceram hoje novos recordes do mundo dos 100 metros mariposa e 200 metros costas, respetivamente, durante as meias-finais dos Mundiais de Gwangju, na Coreia do Sul.

Dressel nadou a distância em 49,50 segundos, retirando 32 centésimos ao anterior máximo, fixado em 2009, em Roma, pelo norte-americano Michael Phelps, considerado o melhor atleta da história da modalidade.

O norte-americano é uma das principais figuras dos Campeonatos do Mundo de Gwangju, nos quais já conquistou três medalhas de ouro, perfilando-se também como o grande favorito a vencer a final dos 100 metros mariposa, marcada para sábado.