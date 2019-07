Moçambique/Dívida

Os advogados de Ndambi Guebuza, filho do antigo Presidente moçambicano Armando Guebuza, apresentaram hoje no Tribunal Supremo (TS) um segundo pedido de libertação, por considerarem ultrapassados os prazos de prisão preventiva decretada no âmbito das dívidas ocultas.

"Esta manhã demos entrada ao venerando Tribunal Supremo com uma providencia extraordinária do 'habeas corpus' por excesso de prisão preventiva", disse Alexandre Chivale, um dos advogados de Ndambi Guebuza e de Inês Moiana, secretária particular de Armando Guebuza, que também está detida no mesmo caso.

Alexandre Chivale disse que a prisão preventiva de Ndambi Guebuza e Inês Moiana se tornou ilegal a partir de quinta-feira desta semana, uma vez que passaram quatro meses e o tribunal ainda não proferiu o despacho de pronúncia.