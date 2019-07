Actualidade

Afinal, qual é o som de Lisboa, que o músico Branko registou em disco e apresentou no Festival Músicas do Mundo, na quinta-feira? É um som que tem uma "mistura única e super bonita".

Em entrevista à Lusa, no final do concerto que deu em Sines, fascinado por tocar dentro de um castelo, o fundador dos Buraka Som Sistema explicou o que quer dizer quando diz que "Lisboa tem uma voz" no seu segundo álbum a solo, "Nosso".

Influenciado pela "diversidade da comunidade artística" que o rodeia, Branko combina a eletrónica com a herança africana da cidade.