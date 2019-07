Actualidade

A Seiva Trupe, companhia de teatro do Porto, vai passar a ter sede na Fundação Escultor José Rodrigues, no dia 01 agosto e, em setembro, começa uma "digressão interna no Porto", por salas e cafés emblemáticos, anunciou hoje fonte oficial.

A partir de 01 de agosto, a "sede administrativa da Seiva Trupe vai passar a ser na Fundação Escultor José Rodrigues", avançou hoje à Lusa Jorge Castro Guedes, diretor artístico da Seiva Trupe, desde março deste ano, referindo que a atual sala de espetáculo e de ensaios da companhia "jamais passaria, com as novas normas da IGAC [Inspeção-Geral das Atividades Culturais]", porque não tem, por exemplo, "acessos para deficientes" nem "saídas de emergência".

A Seiva Trupe-Teatro Vivo, que esteve para fechar portas em 2018, depois de não ter conseguido apoios através dos concursos do programa de apoio sustentado às artes 2018-2021, da Direção-Geral das Artes, vai, a partir de setembro, passar a ensaiar os seus espetáculos em salas "emblemáticas" da cidade, como Cooperativa Árvore, Museu Nacional da Imprensa, Café Lusitano, Pinguim Café, Casa Allen, sala do Cineclube, na Casa das Artes, e Convento de Francos.