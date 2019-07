Incêndios

O ministro da Agricultura anunciou hoje a criação de um grupo de trabalho que engloba o Governo e Vila de Rei, Sertã e Mação, para preparar um projeto agroflorestal de médio e longo prazo para os três concelhos.

"O grupo de trabalho envolve desde já o Ministério da Agricultura e o Ministério do Planeamento. Iremos procurar que também os Ministérios da Economia e do Ambiente possam associar-se e as três câmaras municipais, no sentido de prepararmos um projeto agroflorestal de médio e longo prazo, que possa ser candidatado aos diversos instrumentos financeiros que estão sob a gestão destes diferentes ministérios", afirmou Capoulas Santos.

O governante falava à saída de uma reunião efetuada em Mação, com os presidentes de câmara dos três concelhos afetados pelo incêndio que começou no sábado em Vila de Rei e que apenas foi dominado na terça-feira.