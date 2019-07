Actualidade

O ciclo "Esplendor na Relva", de cinema ao ar livre nos jardins do Palácio de Monserrate, em Sintra, vai regressar de 02 a 31 de agosto, com a exibição de 20 filmes dedicados aos "heróis que fizeram história no grande ecrã", anunciou a organização.

A 3.ª edição do "Esplendor na Relva" apresenta 20 produções cinematográficas selecionadas pelo cineasta João Mário Grilo.

Esta edição "oferece uma experiência única que incorpora os cenários da sétima arte com um dos mais belos cenários da paisagem cultural de Sintra", lê-se no comunicado, da Parques de Sintra - Monte da Lua.