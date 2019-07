Actualidade

O canoísta Sérgio Maciel sagrou-se hoje vice-campeão da Europa de maratona, na categoria de C1 sub-23, o segundo pódio de Portugal em Decize, França.

O campeão do Mundo em 2018 terminou a prova a 51,41 segundos do ucraniano Denys Davydov, medalha de ouro com 1:50.39,99 horas, enquanto o polaco Mateusz Borgiel assegurou o bronze, a 2.32 minutos do vencedor.

Na quinta-feira, o júnior Marco Oliveira alcançou a medalha de bronze, também em C1, ficando a 31,49 segundos do ouro do húngaro Palla Ballaz (1:38.51,65), que bateu também o espanhol León Villalba por 23,70.